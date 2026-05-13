Grand Mess’ Olympiades Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 14:00 – 20:00

Gratuit : oui Olympiades sur inscription le Jour J à 14h Tout public, Jeune Public, En famille

Venez en famille bouger et vous amuser sur le site olympique de la caserne Mellinet :• 14h15-18h : Olympiades parents-enfants par équipes de 6 personnes• 18h-20h : Tournoi de balayette géante Entre exploits inattendus, tentatives audacieuses et techniques parfois… discutables, prêt à décrocher la victoire ? Pour finir cet interlude sportif sur une note chaleureuse, un barbecue sera partagé à l’extérieur de la Générale. Goûter offert pour les enfantsBraise fournie par La Générale – Amenez vos grillades

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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