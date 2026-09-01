AGENDA · Marmande
Grand Prix de la Tomate Marmande
dimanche 13 septembre 2026 · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Grand Prix de la Tomate
Boulevard Raymond Fourcade Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Grand Prix de la Tomate
Grand Prix de la Tomate
Course cycliste 120 KM en ligne et 3 tours de 12 Km.
Départ à 14h du Boulevard Fourcade. .
Boulevard Raymond Fourcade Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Langella.ccm47@sfr.fr
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English : Grand Prix de la Tomate
Tomato Grand Prix
L’événement Grand Prix de la Tomate Marmande a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Val de Garonne
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