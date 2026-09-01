Informations pratiques

Marmande

Grand Prix de la Tomate

Boulevard Raymond Fourcade Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Grand Prix de la Tomate

Grand Prix de la Tomate

Course cycliste 120 KM en ligne et 3 tours de 12 Km.

Départ à 14h du Boulevard Fourcade. .

Boulevard Raymond Fourcade Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Langella.ccm47@sfr.fr

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English : Grand Prix de la Tomate

Tomato Grand Prix

L’événement Grand Prix de la Tomate Marmande a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Val de Garonne