Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Marmande

Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La rentrée littéraire s’invite à la médiathèque ! Venez découvrir une sélection de romans incontournables, présentés par le groupe de lecteurs La rentrée littéraire avant l’heure et la librairie Le Gang de la Clé à Molette.

Un moment convivial pour échanger, partager des coups de cœur et repartir avec de nouvelles idées de lecture.

Gratuit.

Pour les adultes.

Sur réservation fortement conseillée. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

L’événement Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne