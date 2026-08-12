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Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande

vendredi 11 septembre 2026 · Rue de la République · Marmande

Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la République
Adresse
Médiathèque Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :
2026-09-11

La rentrée littéraire s’invite à la médiathèque ! Venez découvrir une sélection de romans incontournables, présentés par le groupe de lecteurs La rentrée littéraire avant l’heure et la librairie Le Gang de la Clé à Molette.
Un moment convivial pour échanger, partager des coups de cœur et repartir avec de nouvelles idées de lecture.
Gratuit.
Pour les adultes.
Sur réservation fortement conseillée.   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque

L’événement Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne

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