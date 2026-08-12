Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande
vendredi 11 septembre 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La rentrée littéraire s’invite à la médiathèque ! Venez découvrir une sélection de romans incontournables, présentés par le groupe de lecteurs La rentrée littéraire avant l’heure et la librairie Le Gang de la Clé à Molette.
Un moment convivial pour échanger, partager des coups de cœur et repartir avec de nouvelles idées de lecture.
Gratuit.
Pour les adultes.
Sur réservation fortement conseillée. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque
L’événement Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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