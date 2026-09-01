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AGENDA · Bruère-Allichamps

Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps

lundi 28 septembre 2026 · Bruère-Allichamps

Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Louis Margueritat
Ville
18200 Bruère-Allichamps
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bruère-Allichamps

Grand Prix du Centre de la France

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-28 14:00:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

Organisé par le Challenge Boischaut Marche
Venez vivre la passion du cyclisme et encourager les coureurs lors de cette compétition.   .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 07 34 33  challenge.du.boischaut.marche@gmail.com

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English :

Organized by the Challenge Boischaut Marche

L’événement Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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