Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Grand Prix du Centre de la France

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-28 14:00:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Organisé par le Challenge Boischaut Marche

Venez vivre la passion du cyclisme et encourager les coureurs lors de cette compétition. .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 07 34 33 challenge.du.boischaut.marche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Challenge Boischaut Marche

L’événement Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE