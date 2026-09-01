Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps
lundi 28 septembre 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Grand Prix du Centre de la France
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-28 14:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Organisé par le Challenge Boischaut Marche
Venez vivre la passion du cyclisme et encourager les coureurs lors de cette compétition. .
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 07 34 33 challenge.du.boischaut.marche@gmail.com
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English :
Organized by the Challenge Boischaut Marche
L’événement Grand Prix du Centre de la France Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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