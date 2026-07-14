Grand quiz 100% musique Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Grand quiz 100% musique

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Testez vos connaissances en famille avec ce quiz 100% musique !

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 eis@ville-saintes.fr

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Test your knowledge as a family with this 100% music quiz!

L’événement Grand quiz 100% musique Saintes a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge