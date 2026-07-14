Grand Quiz Cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes
samedi 25 juillet 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Grand Quiz Cinéma
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Testez vos connaissances en famille avec ce quiz 100% cinéma !
.
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 eis@ville-saintes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Test your knowledge with your family with this 100% movie quiz!
L’événement Grand Quiz Cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Festival OFF BATUK’ART Saintes 14 juillet 2026
- Festival OFF LATIN’ PERSPECTIVE Saintes 14 juillet 2026
- Festival OFF programme 15 juillet Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes 15 juillet 2026
- Festival OFF DUO JAUVAIN MILLET Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes 15 juillet 2026
- Festival OFF ALICE ROSSET Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes 15 juillet 2026