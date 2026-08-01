Informations pratiques

Mesnil-en-Ouche

Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo

14, route de Montreuil Gisay La Coudre Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les Calèches du Mesnil organisent une journée pour tous les amoureux des activités de plein air et de nature, à cheval, à pied, à vélo ou même en attelage ! .Une journée qui se veut conviviale et pluri disciplinaire . Une boucle avec plusieurs variantes sera adaptée en fonction des allures et des fillières. Accueil le matin autour d’un café et remise de lots de bienvenue. PIc-nique partagé entre les participants et fourni par l’organisateur (compris dans le tarif). Fin de journée avec retour possible en attelage pour les piètons et les cyclistes. .

14, route de Montreuil Gisay La Coudre Mesnil-en-Ouche 27270 Eure Normandie +33 6 27 03 69 57

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English : Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo

L’événement Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay