Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo Mesnil-en-Ouche
dimanche 23 août 2026 · Mesnil-en-Ouche
Informations pratiques
Mesnil-en-Ouche
Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo
14, route de Montreuil Gisay La Coudre Mesnil-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Calèches du Mesnil organisent une journée pour tous les amoureux des activités de plein air et de nature, à cheval, à pied, à vélo ou même en attelage ! .Une journée qui se veut conviviale et pluri disciplinaire . Une boucle avec plusieurs variantes sera adaptée en fonction des allures et des fillières. Accueil le matin autour d’un café et remise de lots de bienvenue. PIc-nique partagé entre les participants et fourni par l’organisateur (compris dans le tarif). Fin de journée avec retour possible en attelage pour les piètons et les cyclistes. .
14, route de Montreuil Gisay La Coudre Mesnil-en-Ouche 27270 Eure Normandie +33 6 27 03 69 57
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English : Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo
L’événement Grand Régional de Tourisme Equestre pour cavaliers, attelages, randonneurs à pied et vélo Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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