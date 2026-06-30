Grand Spectacle Equestre Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Grand Spectacle Equestre

Lundi 13 juillet 2026 de 22h à 0h. Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Grand Spectacle Equestre de la Feria du Cheval 2026 aux arènes.

Hommage à Gotan

Cette année Le Grand Spectacle Equestre de la Feria du Cheval rend hommage à un cheval hors du commun Gotan, compagnon de route et âme de scène de Clémence Faivre-Lurashi.

Un cheval dont la présence, la noblesse et la complicité avec l’humain ont marqué les regards et les cœurs.



En 2007, Clémence s’installe en Andalousie pour perfectionner le dressage. Elle rencontre par hasard Gotan, un véritable coup de foudre, et va créer avec lui son premier numéro de Haute École en liberté présenté en 2010 aux Saintes-Maries-de-la-Mer.



Avec ce numéro, elle révolutionne les arts équestres. Ce que réalisent Clémence et Gotan n’a jamais été vu auparavant. Elle est la première au monde à avoir réalisé des quiebres, pirouette vaquera et changements de pieds aux temps en liberté totale.



Cet hommage n’est pas un adieu, mais une révérence. Une façon de saluer ces chevaux qui deviennent bien plus que des partenaires des passeurs d’émotion, des artistes silencieux, des fragments de mémoire vivante.



Car certains chevaux ne quittent jamais vraiment la piste. Ils continuent de galoper quelque part, dans les souvenirs de ceux qui les ont aimés.



Et parce qu’un grand hommage ne se construit jamais seul, ce spectacle réunit également des artistes d’exception dont le talent rayonne bien au-delà de nos frontières.



Le public aura le privilège de retrouver Jérémy Gonzalez et Sélyne Gonzalez, dont l’univers artistique et la maîtrise fascinent les scènes internationales ; Jean-François Pignon, figure emblématique de la liberté avec les chevaux ; la Compagnie Impulsion, reconnue pour la puissance visuelle et émotionnelle de ses créations ; Mélie Philippot, parenthèse singulière où la grâce rencontre l’audace ; ainsi que les Cavaliers de la Montagnette, gardiens passionnés d’un patrimoine vivant. Ensemble, ils composent une fresque rare où l’excellence artistique dialogue avec l’émotion, la tradition et la beauté du cheval. .

Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

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English :

Grand Equestrian Show at the 2026 Horse Festival in the arena.

Tribute to Gotan

L’événement Grand Spectacle Equestre Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer