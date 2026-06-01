Grand Tabazù, Place Grandclément, Villeurbanne
Grand Tabazù, Place Grandclément, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Grand Tabazù Samedi 20 juin, 18h30 Place Grandclément Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fruit de l’union passionnelle entre deux collectifs de hautes envolées, voici venu Grand Tabazù ! La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces afin d’investir l’espace public avec leurs musiques à danser. Résultat, une fanfare au métissage assumé pour une grande fête du village planétaire.
Tout public
Place Grandclément Place Grandclément
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces avec cette fanfare au métissage assumé.
© Pierre Paturel
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