Grand Tabazù, Place Grandclément, Villeurbanne

Grand Tabazù Samedi 20 juin, 18h30 Place Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00

Fruit de l’union passionnelle entre deux collectifs de hautes envolées, voici venu Grand Tabazù ! La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces afin d’investir l’espace public avec leurs musiques à danser. Résultat, une fanfare au métissage assumé pour une grande fête du village planétaire.

Tout public

Place Grandclément Place Grandclément

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces avec cette fanfare au métissage assumé.

© Pierre Paturel