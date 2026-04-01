Grand Théâtre, Grand Théâtre d’Angers, Angers

Informations pratiques

Grand Théâtre 19 et 20 septembre Grand Théâtre d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au cœur de la place du Ralliement, le Grand-Théâtre d’Angers incarne le renouveau urbain du Second Empire. Inauguré en 1871, il se distingue par son architecture raffinée et son rôle central dans la vie artistique angevine. Rénové dans les années 1990, il demeure un symbole de culture vivante et de patrimoine.

– Visite libre des coulisses du théâtre : salle, scène et fausse orchestre

– Visite flash sur le décor de la salle de spectacle

– Diffusion de vidéos sur la rénovation du Grand Théâtre en 1994 dans la salle d’exposition

Grand Théâtre d’Angers 3 rue Louis de Romain, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241238000

Situé au cœur de la place du Ralliement, le Grand-Théâtre d’Angers incarne le renouveau urbain du Second Empire. Inauguré en 1871, il se distingue par son architecture raffinée et son rôle central la…

© Frédéric Chobard_gta_salle de spectacle