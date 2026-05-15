Grand Vide-Grenier du Fret Crozon
Grand Vide-Grenier du Fret Crozon samedi 15 août 2026.
Crozon
Grand Vide-Grenier du Fret
Quai du Fret Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août, le port du Fret accueille son grand vide-grenier, un rendez-vous incontournable de la presqu’île de Crozon. Organisé par l’ASPMF, l’événement rassemble chaque année plus de 200 exposants installés dès l’aube le long du quai, dans un cadre maritime exceptionnel face à la rade. Chineurs, familles, vacanciers et passionnés d’objets anciens y trouvent antiquités, objets du quotidien, collections, livres, jouets, décorations et bonnes affaires dans une ambiance conviviale et estivale.
L’accès est gratuit pour les visiteurs, qui peuvent profiter de la journée pour flâner entre les stands, découvrir le port et savourer l’atmosphère unique du Fret. Une buvette et une petite restauration sont proposées sur place. .
Quai du Fret Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 84 35 23 63
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English : Grand Vide-Grenier du Fret
L’événement Grand Vide-Grenier du Fret Crozon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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