Grand vide-greniers Le Mage
Grand vide-greniers Le Mage dimanche 19 juillet 2026.
Grand vide-greniers
Le Bourg Le Mage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide-greniers, brocante et produits régionaux. Sans réservation.
8€ les 5 mètres, 1€ le mètre supplémentaire.
Restauration sur place, glaces, bonbons, barbe à papa, crêpes…
Fête foraine (manège enfantin, tir, pêche aux canards) .
Le Bourg Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 22 31 33 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand vide-greniers
L’événement Grand vide-greniers Le Mage a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche