Grand vide-greniers

Le Bourg Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide-greniers, brocante et produits régionaux. Sans réservation.

8€ les 5 mètres, 1€ le mètre supplémentaire.

Restauration sur place, glaces, bonbons, barbe à papa, crêpes…

Fête foraine (manège enfantin, tir, pêche aux canards) .

Le Bourg Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 22 31 33 07

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English : Grand vide-greniers

L’événement Grand vide-greniers Le Mage a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche