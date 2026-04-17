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Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles

Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles

Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Secours Catholique-Antenne Vasles

Adresse : 36Bis Place du 25 Août

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Vasles

Grande braderie de Printemps Vasles

Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-17

Le Secours catholique organise sa grande braderie de printemps au 36, place du 25 Août (entre le restaurant et l’auto-école).   .

Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   secours.catholique.vasles@gmail.com

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English : Grande braderie de Printemps Vasles

L’événement Grande braderie de Printemps Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine

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