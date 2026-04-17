Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles

Vasles

Grande braderie de Printemps Vasles

Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Le Secours catholique organise sa grande braderie de printemps au 36, place du 25 Août (entre le restaurant et l’auto-école). .

Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine secours.catholique.vasles@gmail.com

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English : Grande braderie de Printemps Vasles

L’événement Grande braderie de Printemps Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine