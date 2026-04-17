Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles
Grande braderie de Printemps Vasles Secours Catholique-Antenne Vasles Vasles vendredi 17 avril 2026.
Vasles
Grande braderie de Printemps Vasles
Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Le Secours catholique organise sa grande braderie de printemps au 36, place du 25 Août (entre le restaurant et l’auto-école). .
Secours Catholique-Antenne Vasles 36Bis Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine secours.catholique.vasles@gmail.com
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English : Grande braderie de Printemps Vasles
L’événement Grande braderie de Printemps Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine
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