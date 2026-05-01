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Grande braderie des commerçants et artisans Phalsbourg

Grande braderie des commerçants et artisans Phalsbourg vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 57370 Phalsbourg

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Phalsbourg

Grande braderie des commerçants et artisans

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Commerçants et artisans seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire.
Restauration et buvette pour se régaler toute la journée. Manège pour les enfants pour le plaisir des plus petits. Animation musicale pour une ambiance festive du matin au soir.Tout public
0  .

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est   association.acapp@gmail.com

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English :

Traders and artisans will be on hand to showcase their products and expertise.
Catering and refreshments all day long. A merry-go-round for the little ones. Musical entertainment for a festive atmosphere from morning to night.

L’événement Grande braderie des commerçants et artisans Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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