Rencontre du 3ème type Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Rencontre du 3ème type

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 11:15:00

Date(s) :

2026-05-13

Viens retrouver le petit monstre qui ne sait pas ce qui se passe dans son corps. Une petite fille va l’aider à comprendre et à classer ses émotions. Lecture de l’album La couleur des émotions et 3 ateliers jeux. De 3 à 7 ans. Sur inscription.Enfants

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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

Come and meet the little monster who doesn’t know what’s going on in his body. A little girl will help him understand and classify his emotions. Reading of the album La couleur des émotions and 3 game workshops. Ages 3 to 7. Registration required.

L’événement Rencontre du 3ème type Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT PAYS DE PHALSBOURG