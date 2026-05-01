Rencontre du 3ème type Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Rencontre du 3ème type Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mercredi 13 mai 2026.
Phalsbourg
Rencontre du 3ème type
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 11:15:00
Date(s) :
2026-05-13
Viens retrouver le petit monstre qui ne sait pas ce qui se passe dans son corps. Une petite fille va l’aider à comprendre et à classer ses émotions. Lecture de l’album La couleur des émotions et 3 ateliers jeux. De 3 à 7 ans. Sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
Come and meet the little monster who doesn’t know what’s going on in his body. A little girl will help him understand and classify his emotions. Reading of the album La couleur des émotions and 3 game workshops. Ages 3 to 7. Registration required.
L’événement Rencontre du 3ème type Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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