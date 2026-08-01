Informations pratiques

Apt

Grande Braderie et Brocante

Centre ville Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-08

La Braderie des commerçants se tiendra les 8, 9 et 10 août, avec la Belle Brocante les 9 et 10 août dans les rues du centre-ville.

Venez profiter d’un beau week-end et de bonnes affaires à Apt !

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Centre ville Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 37 17

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English :

The Merchants’ Flea Market will take place on August 8, 9, and 10, with the Belle Brocante on August 9 and 10 in the downtown streets.

Come enjoy a wonderful weekend and some great deals in Apt!

L’événement Grande Braderie et Brocante Apt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon