Grande Braderie Plouguerneau
Grande Braderie Plouguerneau samedi 4 juillet 2026.
Plouguerneau
Grande Braderie
Recyclerie Adimplij Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
-50% sur toute la boutique vaisselle, jouets, matériel de bricolage, livres, déco, ustensiles de cuisine etc. (sauf les meubles). On fait le vide avant l’été, c’est le moment de faire de bonnes affaires tout en préservant la planète !
Exceptionnellement, aucun dépôt ne sera accepté durant la grande braderie. .
Recyclerie Adimplij Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 01 73 43 02
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English :
L’événement Grande Braderie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS
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