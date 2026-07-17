Grande braderie puériculture Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Ar Sterenn · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Grande braderie puériculture
Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:45:00
fin : 2026-09-27 13:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Grande braderie de puériculture à Châteauneuf-du-Faou le dimanche 27 septembre
> 8H45 à 13H à la salle Ar Sterenn
> Buvette et petite restauration sucrée sur place
> Entrée gratuite
Pour les exposants
> Arrivée à partir de 7H
> Réservé aux particuliers
> 5€/le mètre avec table ou 2,5€ emplacement seul (portant non fourni)
> Inscriptions et renseignements au 06.20.31.60.63
ou ape.paulserusier29520@gmail.com
Organisé par l’APE Paul Sérusier .
Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 20 31 60 63
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English :
L’événement Grande braderie puériculture Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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