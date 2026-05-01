Grande brocante Bouxwiller
Grande brocante Bouxwiller dimanche 24 mai 2026.
Bouxwiller
Grande brocante
place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le SRIB Handball est heureux d’organiser cette année la Grande brocante de Bouxwiller. Buvette et restauration sur place.
Le SRIB Handball est heureux d’organiser cette année la Grande brocante de Bouxwiller.
Petite restauration et buvette. .
place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 24 24 61 5667097@ffhandball.net
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English :
The SRIB Handball is pleased to organize this year?s Grande brocante de Bouxwiller. Refreshments and catering on site.
L’événement Grande brocante Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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