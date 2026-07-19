Grande Brocante de Châteaudun Châteaudun
dimanche 23 août 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Grande Brocante de Châteaudun
Cour et jardins de l’Hôtel-Dieu Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Une journée dédiée aux chineurs et amateurs d’objets anciens avec des exposants professionnels dans un cadre exceptionnel !
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Cour et jardins de l’Hôtel-Dieu Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 05 06 32
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English :
A day dedicated to bargain hunters and antique enthusiasts, featuring professional vendors in an exceptional setting!
L’événement Grande Brocante de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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