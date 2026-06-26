Informations pratiques

Courson-les-Carrières

Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson

Place du village Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’ASF Courson vous donne rendez-vous pour sa grande brocante et vide-greniers le dimanche 5 juillet 2026 !

Installation libre à partir de 6h (sans réservation).

Gratuit pour les habitants de Courson (sur présentation d’un justificatif de domicile).

2 € le mètre pour les exposants non-résidents.

Buvette et restauration sur place toute la journée.

Venez nombreux vendre, chiner et passer une agréable journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse !

Renseignements Javed au 06 37 45 28 61

Nous vous attendons nombreux le dimanche 5 juillet 2026 .

Place du village Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 45 28 61 courson.asf@lbfc-foot.fr

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English : Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson

L’événement Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !