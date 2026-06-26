Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson Courson-les-Carrières
dimanche 5 juillet 2026 · Courson-les-Carrières
Informations pratiques
Courson-les-Carrières
Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson
Place du village Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’ASF Courson vous donne rendez-vous pour sa grande brocante et vide-greniers le dimanche 5 juillet 2026 !
Installation libre à partir de 6h (sans réservation).
Gratuit pour les habitants de Courson (sur présentation d’un justificatif de domicile).
2 € le mètre pour les exposants non-résidents.
Buvette et restauration sur place toute la journée.
Venez nombreux vendre, chiner et passer une agréable journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse !
Renseignements Javed au 06 37 45 28 61
Nous vous attendons nombreux le dimanche 5 juillet 2026 .
Place du village Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 45 28 61 courson.asf@lbfc-foot.fr
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English : Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson
L’événement Grande brocante et Vide-Greniers de l’ASF Courson Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !