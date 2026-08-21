Informations pratiques

Fuveau

Grande Cavalcade Saint Eloi

Dimanche 13 septembre à partir de 9h. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Célébrez la Saint-Éloi à Fuveau le dimanche 13 septembre 2026 ! Au programme défilé des cavaliers dès 9h, messe provençale à 9h30, grande cavalcade à 11h, apéritif offert sur le parvis de la Mairie à 12h et banquet des charretiers à 13h au Stade.

Plongez au cœur des traditions provençales à l’occasion des festivités de la Saint-Éloi 2026 à Fuveau ! Le dimanche 13 septembre, le Comité Saint Jean/Saint Eloi vous invite à partager une journée conviviale et festive rythmée par des temps forts incontournables



9h00 Défilé des Cavaliers



9h30 Messe Provençale



11h00 Grande Cavalcade traditionnelle



12h00 Apéritif offert par le Comité sur le parvis de la Mairie



13h00 Banquet des Charretiers au Stade Georges Martin



Informations et réservations

Téléphone 07 67 44 82 16

E-mail comitesaintjeanfuveau@gmail.com .

Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16 comitesaintjeanfuveau@gmail.com

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English :

Celebrate Saint-Éloi in Fuveau on Sunday, September 13, 2026! Schedule: riders’ parade at 9:00 AM, Provençal mass at 9:30 AM, grand cavalcade at 11:00 AM, free aperitif at Town Hall at 12:00 PM, and carters’ banquet at 1:00 PM at the stadium.

L’événement Grande Cavalcade Saint Eloi Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau