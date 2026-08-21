Grande Cavalcade Saint Eloi Fuveau
dimanche 13 septembre 2026 · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Grande Cavalcade Saint Eloi
Dimanche 13 septembre à partir de 9h. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Célébrez la Saint-Éloi à Fuveau le dimanche 13 septembre 2026 ! Au programme défilé des cavaliers dès 9h, messe provençale à 9h30, grande cavalcade à 11h, apéritif offert sur le parvis de la Mairie à 12h et banquet des charretiers à 13h au Stade.
Plongez au cœur des traditions provençales à l’occasion des festivités de la Saint-Éloi 2026 à Fuveau ! Le dimanche 13 septembre, le Comité Saint Jean/Saint Eloi vous invite à partager une journée conviviale et festive rythmée par des temps forts incontournables
9h00 Défilé des Cavaliers
9h30 Messe Provençale
11h00 Grande Cavalcade traditionnelle
12h00 Apéritif offert par le Comité sur le parvis de la Mairie
13h00 Banquet des Charretiers au Stade Georges Martin
Informations et réservations
Téléphone 07 67 44 82 16
E-mail comitesaintjeanfuveau@gmail.com .
Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16 comitesaintjeanfuveau@gmail.com
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English :
Celebrate Saint-Éloi in Fuveau on Sunday, September 13, 2026! Schedule: riders’ parade at 9:00 AM, Provençal mass at 9:30 AM, grand cavalcade at 11:00 AM, free aperitif at Town Hall at 12:00 PM, and carters’ banquet at 1:00 PM at the stadium.
L’événement Grande Cavalcade Saint Eloi Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau
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