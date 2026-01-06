Grande Chasse aux Nids

Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le comité des fêtes de la Guerche sur l’Aubois organise sa traditionnelle Grande Chasse aux Nids dans le Parc Municipal Maurice Fuselier.

Les enfants de tout âge pourront se lancer à la recherche des nids et gagneront TOUS en récompense de jolis œufs en chocolat.

.

Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire cdflaguerche@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de la Guerche sur l’Aubois is organizing its traditional Big Nest Hunt on Sunday April 20 in the Parc Municipal Maurice Fuselier.

Children of all ages can set off in search of nests, and will ALL be rewarded with beautiful chocolate eggs.

L’événement Grande Chasse aux Nids La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Loire en Berry