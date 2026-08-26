Informations pratiques

Charleville-Mézières

Grande fête d’automne

Parc des Expositions Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-03

Du 3 au 18 octobre 2026, rendez-vous à la grande fête foraine d’automne au parc des expositions. Les attractions traditionnelles se mêleront aux manèges à sensations pour ravir petits et grands. Confiseries, snacks, jeux d’adresse, trampolines viendront compléter le programme pour le plaisir de tous sans oublier les feux d’artifice qui seront tirés les samedi 3 et vendredi 9 octobre.Bon plan Comme chaque année, des journées tarifs réduits seront proposés les mardis 6 et 13 octobre à partir de 17h00 et les mercredis 7 et 14 octobre toute la journée. Que la fête commence !

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Parc des Expositions Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

From October 3 to 18, 2026, come to the big fall fair at the exhibition center. Traditional attractions will be mixed with thrill rides to delight young and old alike. Candy, snacks, games of skill, and trampolines will round out the program for everyone’s enjoyment, not to mention the fireworks displays on Saturday, October 3, and Friday, October 9.Hot Tip: As every year, reduced-price days will be offered on Tuesdays, October 6 and 13, starting at 5:00 p.m., and on Wednesdays, October 7 and 14, all day long. Let the party begin!

L’événement Grande fête d’automne Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-08-26 par Ardennes Tourisme