Grande Fête de la Photographie : Clôture du Bicentenaire, Vaste espace public d’Arles, Arles

Informations pratiques

Grande Fête de la Photographie : Clôture du Bicentenaire 5 et 6 juillet 2027 Vaste espace public d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T19:00:00+02:00 – 2027-07-05T23:59:00+02:00

Fin : 2027-07-06T00:00:00+02:00 – 2027-07-06T02:00:00+02:00

À l’occasion de la semaine d’ouverture de la 58ᵉ édition des Rencontres d’Arles, venez vibrer au rythme de la Grande Fête de la Photographie ! Pensé comme le point d’orgue et le temps fort de clôture du Bicentenaire de la Photographie, cet événement populaire et gratuit investira un vaste espace public de la ville le temps d’une nuit magique.

Le festival invite toutes les générations à célébrer ensemble cette formidable invention offerte au monde par la France. Conçue pour être accessible à toutes et tous, cette grande célébration nocturne proposera une programmation riche, immersive et festive :

– Des ateliers participatifs pour s’initier et s’amuser avec l’image.

– Des démonstrations originales et des expériences interactives surprenantes.

– Des projections monumentales de photographies en plein air.

-Des concerts pour accompagner la nuit en musique.

Un rendez-vous incontournable, convivial et ouvert à tous, pour fêter l’histoire, le présent et le futur de la photographie au cœur de l’été arlésien.

Vaste espace public d’Arles arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’occasion de la semaine d’ouverture de la 58ᵉ édition des Rencontres d’Arles, venez vibrer au rythme de la Grande Fête de la Photographie ! Pensé comme le point d’orgue et le temps fort de clôture…

© Eulalie_PERNELET-1367