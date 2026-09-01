GRANDE FÊTE DE LA PLAGE Frontignan
samedi 19 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
GRANDE FÊTE DE LA PLAGE
Avenue des Étangs Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un moment convivial entre voisins autour d’activités gratuites pour tous, d’un apéritif offert par le comité d’habitants, d’un repas partagé et d’une animation musicale.
Au programme
– Activités gratuites pour petits et grands et concours de pétanque loisirs
– Animation musicale à partir de 19h par Le groupe Food Soul
– Repas partagé et apéritif offert par le comité des habitants.
– Restauration sur place Food truck .
Avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 33 democratie.participative@frontignan.fr
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English :
L’événement GRANDE FÊTE DE LA PLAGE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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