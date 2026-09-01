Informations pratiques

Frontignan

GRANDE FÊTE DE LA PLAGE

Avenue des Étangs Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un moment convivial entre voisins autour d’activités gratuites pour tous, d’un apéritif offert par le comité d’habitants, d’un repas partagé et d’une animation musicale.

Au programme

– Activités gratuites pour petits et grands et concours de pétanque loisirs

– Animation musicale à partir de 19h par Le groupe Food Soul

– Repas partagé et apéritif offert par le comité des habitants.

– Restauration sur place Food truck .

Avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 33 democratie.participative@frontignan.fr

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English :

L’événement GRANDE FÊTE DE LA PLAGE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau