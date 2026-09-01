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AGENDA · Frontignan

GRANDE FÊTE DE LA PLAGE Frontignan

samedi 19 septembre 2026 · Frontignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Avenue des Étangs
Ville
34110 Frontignan
Département
Hérault
Tarif

Frontignan

GRANDE FÊTE DE LA PLAGE

Avenue des Étangs Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Un moment convivial entre voisins autour d’activités gratuites pour tous, d’un apéritif offert par le comité d’habitants, d’un repas partagé et d’une animation musicale.

Au programme

– Activités gratuites pour petits et grands et concours de pétanque loisirs
– Animation musicale à partir de 19h par Le groupe Food Soul
– Repas partagé et apéritif offert par le comité des habitants.
– Restauration sur place Food truck   .

Avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 33  democratie.participative@frontignan.fr

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English :

L’événement GRANDE FÊTE DE LA PLAGE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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