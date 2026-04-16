Grande Finale d’éloquence Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Grande Finale d’éloquence

Samedi 9 mai 2026 de 20h à 23h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Huit étudiants en grandes écoles ou en université se succèderont sur la scène du Grand Théâtre de Provence pour vous emporter par leurs discours. Ils relèveront le défi de répondre à des sujets variés devant un jury de personnalités.

Point d’orgue traditionnel de notre festival depuis 12 ans, la Grande finale d’éloquence fait son grand retour.



Leur objectif ? S’inscrire dans les pas des meilleurs orateurs du plus grand concours d’éloquence francophone pour vous convaincre, vous émouvoir… et devenir le prochain champion de France d’éloquence ! .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Eight students from the Grandes Ecoles and universities will take to the stage of the Grand Théâtre de Provence to take you away with their speeches. They’ll take up the challenge of answering a variety of questions in front of a panel of celebrity judges.

L’événement Grande Finale d’éloquence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence