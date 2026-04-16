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Grande finale The Voice, la plus belle voix Le Jaï’s Pub Marignane

Grande finale The Voice, la plus belle voix Le Jaï’s Pub Marignane samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Jaï's Pub

Adresse : 117 route de la plage

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Marignane

Grande finale The Voice, la plus belle voix

Samedi 9 mai 2026.
Enregistrement des candidats à partir de 13h. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Venez révéler votre talent au Jaï’s Pub pour une expérience unique et inoubliable The Voice, la plus belle voix présenté par Star is born academy studio , en collaboration avec Bruno Berbères, Directeur de casting France.
Vous êtes attendus nombreux.
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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14 

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English :

Come and reveal your talent at Jaï?s Pub for a unique and unforgettable experience: The Voice, la plus belle voix presented by Star is born academy studio , in collaboration with Bruno Berbères, Casting Director France.
We look forward to seeing you there.

L’événement Grande finale The Voice, la plus belle voix Marignane a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Marignane

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