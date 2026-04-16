Grande finale The Voice, la plus belle voix Le Jaï’s Pub Marignane
Grande finale The Voice, la plus belle voix Le Jaï’s Pub Marignane samedi 9 mai 2026.
Marignane
Grande finale The Voice, la plus belle voix
Samedi 9 mai 2026.
Enregistrement des candidats à partir de 13h. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Venez révéler votre talent au Jaï’s Pub pour une expérience unique et inoubliable The Voice, la plus belle voix présenté par Star is born academy studio , en collaboration avec Bruno Berbères, Directeur de casting France.
Vous êtes attendus nombreux.
.
Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and reveal your talent at Jaï?s Pub for a unique and unforgettable experience: The Voice, la plus belle voix presented by Star is born academy studio , in collaboration with Bruno Berbères, Casting Director France.
We look forward to seeing you there.
L’événement Grande finale The Voice, la plus belle voix Marignane a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Marignane
À voir aussi à Marignane (Bouches-du-Rhône)
- Ménopause THEATRE MOLIERE MARIGNANE Marignane 25 avril 2026
- Théâtre Ménopause Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane 25 avril 2026
- Compétition de tir à l’arc Stade Michel Maquet Marignane 25 avril 2026
- ANNULE ! Vide-greniers à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite Le Félibrige Marignane 26 avril 2026
- Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane 30 avril 2026