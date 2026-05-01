Grande Friperie Générale Grande Epicerie Parking de la grande épicerie Nancy

Nancy

Grande Friperie Générale Grande Epicerie

Parking de la grande épicerie 88 avenue du XXe Corps Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La seconde main à l’honneur avec Au Temps Suspendu, Bulles à Boutons, Glorieuses, La Belle Fringuette. Des fripes d’occasion et la présence de machine à coudre.

La Grande Epicerie Générale, c’est une autre façon de consommer, plus local, plus bio et plus éthique. C’est aussi plus de vrac et moins de sur-emballage. C’est aussi des actions citoyennes en faveur de l’environnement. Un magasin citoyen qui organise sa première friperie sur le parking du magasin. Avec bien sûr, la possibilité de visiter le magasin et des discuter avec les coopératrices et coopérateurs.

La seconde main avec des Friperies de renom à Nancy Au Temps Suspendu, Bulles à Boutons, Glorieuses, La Belle Fringuette. Des fripes d’occasion et la présence de machine à coudre et de couturières pour adapter votre fringue.Tout public

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Parking de la grande épicerie 88 avenue du XXe Corps Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@grandeepiceriegenerale.fr

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English :

Au Temps Suspendu, Bulles à Boutons, Glorieuses, La Belle Fringuette. Second-hand clothing and sewing machines.

La Grande Epicerie Générale is another way of consuming: more local, more organic and more ethical. It’s also more bulk and less over-packaging. It’s also about citizen action in favor of the environment. A socially responsible store that organizes its first thrift shop in the store parking lot. And, of course, the opportunity to visit the store and talk to the cooperators.

Second-hand clothes from Nancy’s renowned thrift stores: Au Temps Suspendu, Bulles à Boutons, Glorieuses, La Belle Fringuette. Second-hand thrift stores, with sewing machines and seamstresses on hand to adapt your clothes.

L’événement Grande Friperie Générale Grande Epicerie Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY