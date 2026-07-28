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AGENDA · Le Mans

Grande rencontre avec Gabriel Tallent Salle des Concerts Le Mans

jeudi 1 octobre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Concerts
Adresse
58 Rue du Port
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Grande rencontre avec Gabriel Tallent

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Rencontre avec un auteur dans le cadre de Faites Lire !
Assistez à une rencontre, programmée dans le cadre de Faites Lire ! Figure de proue du Nature Writing, cette littérature des grands espaces, l’écrivain américain Gabriel Tallent sera exceptionnellement présent à Faites Lire ! Pour son deuxième roman, La Voie , paru aux éditions Gallmeister. Une sortie très attendue, huit ans après le succès de son premier opus, My Absolute Darling , vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. Durée 2h. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53.   .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

Meet the Author as part of the Faites Lire! program!

L’événement Grande rencontre avec Gabriel Tallent Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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