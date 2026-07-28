Grande rencontre avec Gabriel Tallent Salle des Concerts Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Grande rencontre avec Gabriel Tallent

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Rencontre avec un auteur dans le cadre de Faites Lire !

Assistez à une rencontre, programmée dans le cadre de Faites Lire ! Figure de proue du Nature Writing, cette littérature des grands espaces, l’écrivain américain Gabriel Tallent sera exceptionnellement présent à Faites Lire ! Pour son deuxième roman, La Voie , paru aux éditions Gallmeister. Une sortie très attendue, huit ans après le succès de son premier opus, My Absolute Darling , vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. Durée 2h. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Meet the Author as part of the Faites Lire! program!

L’événement Grande rencontre avec Gabriel Tallent Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72