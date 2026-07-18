Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

GRANDE ROUE

Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06

Elle a pris ses quartiers boulevard de l’Océan. Présente depuis mi-juin, elle va rester jusqu’à fin Août

Venez vivre une expérience inoubliable cet été à Saint-Brevin-les-Pins en montant à bord de notre grande roue panoramique offrant une vue imprenable à 35 mètres de hauteur.

Laissez-vous emporter par la beauté du panorama depuis l’une de ses nacelles.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir la station balnéaire de Saint-Brevin vue d’en haut, avec un panorama spectaculaire du l’océan Atlantique et l’estuaire de la Loire et créez des souvenirs mémorables en famille ou entre amis !



Infos +

1 séance = 3 tours durant environ 6mn.

6 personnes maximum par nacelle.

Enfant autorisé avec personne majeure.

Ticket non remboursable. .

Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement GRANDE ROUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin