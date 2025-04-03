PARTIE SPORTS CRÊPES Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

PARTIE SPORTS CRÊPES

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Sport et gourmandise le combo gagnant ! Offrez à vos enfants un après-midi dynamique et convivial. Après s’être dépensés sur nos terrains intérieurs en pratiquant le foot, le hand ou le basket, place au réconfort avec un goûter gourmand.

Chaque mercredi pendant les vacances. De 16h à 18h.

Enfants de 4 à 13 ans.

10€ (incluant l’accès aux terrains, 1 boisson et 2 crêpes au choix).

Terrains intérieurs sécurisés.

Sur inscription uniquement.

Contact 06 88 60 95 38 – www.ligua-five.com – @ligua.five. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

