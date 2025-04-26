Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire samedi 12 septembre 2026.

Mauges-sur-Loire

Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez fêter la fin de l’été et partager un ultime moment festif avant la fermeture !

Pour clore en beauté cette saison 2026, l’équipe de la Paillote vous prépare une soirée festive pour remercier tous les habitués et les voyageurs de passage. Venez faire le plein de souvenirs, trinquer une dernière fois face à la Loire et savourer nos spécialités avant l’année prochaine !

Niché en bord de fleuve à Montjean-sur-Loire, la Paillote des Lucettes est une guinguette à l’esprit de vacances. Avec ses salons de jardin décontractés et sa vue panoramique sur la Loire, c’est la halte idéale pour se détendre. Située le long de La Loire à Vélo, la guinguette propose un parking dédié avec cadenas pour les cyclistes. Côté papilles, l’ambiance est au partage cocktails frais, vins coups de cœur, planches mixtes, burgers généreux, grillades à la plancha et douceurs sucrées composent une carte simple et authentique. .

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 45 66 25

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English :

Come and celebrate the end of summer and share one last festive moment before closing time!

L’événement Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges