Atelier d’initiation à la broderie Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Atelier d’initiation à la broderie Terrasse de l’Être

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Découvez l’art du fil et de l’aiguille lors d’un atelier créatif accessible aux débutants au cœur d’un lieu dédié à l’artisanat local.

L’association La Terrasse de l’Être réunit des créateurs et artisans locaux à Notre-Dame-du-Marillais. Cet espace d’exposition-vente et de rencontre met à l’honneur les savoir-faire du territoire et propose une programmation d’ateliers pratiques tout au long de la saison estivale.

Dans le cadre de la série d’animations La Beauté du Geste , la créatrice Claire de La Brodeuse Enlainée anime une session d’initiation à la broderie. Cet atelier s’adresse aux adultes et aux débutants souhaitant s’initier aux techniques de la broderie avec tout le matériel fourni sur place. .

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 64 12 53 labrodeuseenlainee@gmail.com

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English :

Discover the art of needle and thread during a creative workshop open to beginners in the heart of a venue dedicated to local crafts.

L’événement Atelier d’initiation à la broderie Terrasse de l’Être Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges