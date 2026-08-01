Les machines s’en mêlent LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Les machines s’en mêlent

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Un point de vue jamais entendu, celui des machines du moulin ! Plongez dans une ambiance unique pour une visite du moulin qui sera différente des autres…

Imaginez : Quand le meunier quitte le moulin, le silence ne dure jamais bien longtemps… Dans la pénombre du moulin, les machines s’animent et prennent enfin la parole pour vous dévoiler leur rôle, leurs souvenirs et les secrets du quotidien tout en essayant de s’approprier la palme du meilleur outil… .

Accompagnés par un animateur, à la lumière des bougies, laissez-vous guider par ces voix intrigantes et venez vous faire votre propre avis.

Visite insolite et immersive dans la tour du moulin.

Conseillée à partir de 6 ans .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A perspective you’ve never heard before—that of the mill’s machines! %BB Immerse yourself in a unique atmosphere for a tour of the mill that will be unlike any other…%A0

L’événement Les machines s’en mêlent Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges