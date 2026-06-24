Grande soirée Moules Frites Salle bois plaisant Le Bernard

Informations pratiques

Le Bernard

Grande soirée Moules Frites

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

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Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 83 05 87

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English :

L’événement Grande soirée Moules Frites Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral