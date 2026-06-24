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AGENDA · Le Bernard

Grande soirée Moules Frites Salle bois plaisant Le Bernard

samedi 4 juillet 2026 · Salle bois plaisant · Le Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle bois plaisant
Adresse
Rue des dolmens
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Tarif

Le Bernard

Grande soirée Moules Frites

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

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Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 83 05 87 

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English :

L’événement Grande soirée Moules Frites Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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