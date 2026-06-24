AGENDA · Le Bernard
Grande soirée Moules Frites Salle bois plaisant Le Bernard
samedi 4 juillet 2026 · Salle bois plaisant · Le Bernard
Informations pratiques
Le Bernard
Grande soirée Moules Frites
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
.
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 83 05 87
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English :
L’événement Grande soirée Moules Frites Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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