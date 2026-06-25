Grande soirée tapas des pompiers Chamberet
Grande soirée tapas des pompiers Chamberet samedi 25 juillet 2026.
Chamberet
Grande soirée tapas des pompiers
Place du Champ de Foire Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
A partir de 19h Soirée Tapas des Pompiers, place du champ de foire, apéro concert avec le groupe B’Side, bal disco gratuit, animé par DJ Seb et Soirée Mousse en plein air.
Des crêpes seront confectionnées par l’association l’envolée Chambertoise, qui a pour but d’améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap.
Ambiance garantie ! .
Place du Champ de Foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 97 41
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English : Grande soirée tapas des pompiers
L’événement Grande soirée tapas des pompiers Chamberet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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