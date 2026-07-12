Informations pratiques

Carantec

Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile

11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile à Carantec. Affiches récentes et anciennes.

Tarifs

3€ la petite (40×60)

5€ la grande (120×160) .

11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57

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English :

L’événement Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile Carantec a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX