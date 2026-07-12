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AGENDA · Carantec

Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile Carantec

samedi 18 juillet 2026 · Carantec

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
11 Rue Duquesne
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile

11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile à Carantec. Affiches récentes et anciennes.
Tarifs
3€ la petite (40×60)
5€ la grande (120×160)   .

11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57 

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English :

L’événement Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile Carantec a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX

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