AGENDA · Carantec
Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile Carantec
samedi 18 juillet 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile
11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile à Carantec. Affiches récentes et anciennes.
Tarifs
3€ la petite (40×60)
5€ la grande (120×160) .
11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
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English :
L’événement Grande vente d’affiches au cinéma l’Etoile Carantec a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX
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