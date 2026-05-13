Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme Jardin du Verger Carantec
Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme Jardin du Verger Carantec lundi 13 juillet 2026.
Carantec
Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme
Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme
Conte musical
Gratuit
A partir de 7 ans
Au jardin du Verger En cas de pluie, rendez-vous à la salle du Kelenn .
Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
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English : Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme
L’événement Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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