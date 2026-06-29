GRANDE VENTE DE LIVRES MEDIATHEQUE DE L HOTEL DIEU rez de Chaussée Dole
GRANDE VENTE DE LIVRES MEDIATHEQUE DE L HOTEL DIEU rez de Chaussée Dole vendredi 2 octobre 2026.
Dole
GRANDE VENTE DE LIVRES
MEDIATHEQUE DE L HOTEL DIEU rez de Chaussée 2 rue Bauzonnet Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Les amis de la Médiathèque de Dole organisent une grande vente de livres déclassés des Médiathèques du Grand Dole. Ils seront proposés au prix de 1 €/exemplaire sauf collections. Possibilité d’acquérir sur place les publications de l’association Carnets Dolois, Cahiers Dolois, et de connaître nos activités. Possibilité de régler les achats par Carte Bancaire à partir de 5 €. .
MEDIATHEQUE DE L HOTEL DIEU rez de Chaussée 2 rue Bauzonnet Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 29 46 amismediathequedole@outlook.com
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English : GRANDE VENTE DE LIVRES
L’événement GRANDE VENTE DE LIVRES Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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