Grande vente en lots DIM Autun
vendredi 2 octobre 2026 · Autun
Informations pratiques
Autun
Grande vente en lots DIM
4 rue Nicephore Nièpce Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Vente annuelle DIM
Retrouvez notre vente annuelle de sous-vêtements DIM, lingerie, chaussettes, collants et autres produits de la marque DIM, proposés en lots à des tarifs particulièrement avantageux. .
4 rue Nicephore Nièpce Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 27 96 96 isaure.denigot@dim.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande vente en lots DIM
L’événement Grande vente en lots DIM Autun a été mis à jour le 2026-07-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- AUTUN 1943 Chapelle des VII Dormants Maison Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe Autun 15 juillet 2026
- Botaniste en herbe Atelier pour les 4-6 ans. Muséum d’Histoire Naturelle Autun 15 juillet 2026
- Atelier brodeuse numérique Fablab Autun 15 juillet 2026
- Murder Party au Musée Lapidaire Musée lapidaire Saint-Nicolas Autun 16 juillet 2026
- Dégustation thématique Le Chardonnay, miroir de la Bourgogne Laly Autun 16 juillet 2026