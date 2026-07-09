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AGENDA · Autun

Grande vente en lots DIM Autun

vendredi 2 octobre 2026 · Autun

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
4 rue Nicephore Nièpce
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Grande vente en lots DIM

4 rue Nicephore Nièpce Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Vente annuelle DIM

Retrouvez notre vente annuelle de sous-vêtements DIM, lingerie, chaussettes, collants et autres produits de la marque DIM, proposés en lots à des tarifs particulièrement avantageux.   .

4 rue Nicephore Nièpce Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 27 96 96  isaure.denigot@dim.com

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English : Grande vente en lots DIM

L’événement Grande vente en lots DIM Autun a été mis à jour le 2026-07-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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