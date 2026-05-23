Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre Route de la Folie Magny-Cours

Magny-Cours

Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre

Route de la Folie Emmaüs Magny-Cours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Ne manquez pas la grande vente solidaire organisée par Emmaüs Nièvre du 14 au 16 août !

Vêtements, mobilier, objets du quotidien… venez chiner, faire de bonnes affaires et soutenir une initiative solidaire dans une ambiance conviviale et engagée. .

Route de la Folie Emmaüs Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 22 13

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English : Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre

L’événement Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre Magny-Cours a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours