Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre Route de la Folie Magny-Cours
Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre Route de la Folie Magny-Cours vendredi 14 août 2026.
Magny-Cours
Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre
Route de la Folie Emmaüs Magny-Cours Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
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Route de la Folie Emmaüs Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 22 13
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English : Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre
L’événement Grande vente solidaire d’Emmaüs Nièvre Magny-Cours a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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