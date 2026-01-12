Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike Technopole Magny-Cours

Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

2026-09-04

Le Circuit de Nevers Magny-Cours conserve sa date désormais traditionnelle de début septembre, accueillant la neuvième manche du WorldSBK du 4 au 6 septembre 2026.

L’accès au Pitwalk offert du vendredi 04 et samedi 05 septembre 2026 se fera après l’activité en piste et pour une durée d’une heure. Cet accès sera offert à toutes les personnes en possession d’un billet week-end. .

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 00 info@circuitmagnycours.com

