Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike Technopole Magny-Cours
Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike Technopole Magny-Cours vendredi 4 septembre 2026.
Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike
Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06 23:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Le Circuit de Nevers Magny-Cours conserve sa date désormais traditionnelle de début septembre, accueillant la neuvième manche du WorldSBK du 4 au 6 septembre 2026.
L’accès au Pitwalk offert du vendredi 04 et samedi 05 septembre 2026 se fera après l’activité en piste et pour une durée d’une heure. Cet accès sera offert à toutes les personnes en possession d’un billet week-end. .
Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 00 info@circuitmagnycours.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike
L’événement Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike Magny-Cours a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Saint-Pierre Magny-Cours