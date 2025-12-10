Iron Kart Karting Magny-Cours
Iron Kart Karting Magny-Cours dimanche 31 mai 2026.
Iron Kart
Karting D58 Magny-Cours Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-11-01
Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
IRON KART De 10h00 à 12h30
10h: Accueil Contrôle administratif Pesée
10h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
10h50: Essais qualificatifs 7min
11h IRON Course 40 min
Proclamation des résultats Podium
Verre de l’amitié .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
English : Iron Kart
L’événement Iron Kart Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Pierre Magny-Cours