Iron Kart Karting Magny-Cours

Iron Kart

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-11-01

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

IRON KART De 10h00 à 12h30

10h: Accueil Contrôle administratif Pesée

10h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

10h50: Essais qualificatifs 7min

11h IRON Course 40 min

Proclamation des résultats Podium

Verre de l’amitié .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

L’événement Iron Kart Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Pierre Magny-Cours