Enduro des Vacances Karting Magny-Cours
Enduro des Vacances Karting Magny-Cours vendredi 24 juillet 2026.
Enduro des Vacances
Karting D58 Magny-Cours Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
ENDURO DES VACANCES De 18h00 à 21h00
18h: Accueil Contrôle administratif Pesée
18h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
18h40: Essais qualificatifs Entrainement aux relais
19h05: Mise en grille
19h10: DÉPART ENDURO DES VACANCES
20h05: ARRIVÉE ENDURO DES VACANCES
Proclamation des résultats- Podium Verre de l’amitié .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enduro des Vacances
L’événement Enduro des Vacances Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Pierre Magny-Cours