Enduro des Vacances

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

ENDURO DES VACANCES De 18h00 à 21h00

18h: Accueil Contrôle administratif Pesée

18h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

18h40: Essais qualificatifs Entrainement aux relais

19h05: Mise en grille

19h10: DÉPART ENDURO DES VACANCES

20h05: ARRIVÉE ENDURO DES VACANCES

Proclamation des résultats- Podium Verre de l’amitié .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enduro des Vacances

L’événement Enduro des Vacances Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Pierre Magny-Cours