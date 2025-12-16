Tour de France D58 Magny-Cours

Tour de France

D58 Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Une première dans l’histoire, le Circuit de Nevers Magny-Cours accueillera le départ d’un étape du Tour de France 2026 .

La 12ème étape Circuit de Nevers Magny-Cours > Chalon sur Saône, prendra le départ le 16 juillet de l’asphalte nivernais.

@Circuit de Nevers Magny-Cours .

D58 Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 00 info@circuitmagnycours.com

English : Tour de France

L’événement Tour de France Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Saint-Pierre Magny-Cours