Tour de France D58 Magny-Cours jeudi 16 juillet 2026.
D58 Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16 23:30:00
2026-07-16
Une première dans l’histoire, le Circuit de Nevers Magny-Cours accueillera le départ d’un étape du Tour de France 2026 .
La 12ème étape Circuit de Nevers Magny-Cours > Chalon sur Saône, prendra le départ le 16 juillet de l’asphalte nivernais.
D58 Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
