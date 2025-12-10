Les 6h de Magny-Cours Karting Magny-Cours

Les 6h de Magny-Cours

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

2026-06-21

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

6H DE MAGNY De 09h00 à 18h00

9h: Accueil Contrôle administratif Pesée

9h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

10h: Essais qualificatifs –Entrainement aux relais 40 min

10h45: Mise en grille des karts

11h: DÉPART 6 HEURES DE MAGNY

17h: ARRIVÉE 6 HEURES DE MAGNY

Proclamation des résultats

Podium

Verre de l’amitié

Tarif: 645€ TTC par équipe .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

