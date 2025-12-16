Grand Prix Camions Technopole Magny-Cours

Grand Prix Camions

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04 23:30:00

2026-07-04 2026-07-05

Cet événement unique réunit la 4ᵉ manche du Championnat de France Camions FFSA et plusieurs courses de voitures historiques, dont la série internationale BOSS GP (F1 années 90/2000), offrant aux spectateurs une diversité exceptionnelle de compétitions…

Au-delà des courses, l’événement proposera expositions et défilés de camions décorés, animations grand public, parades et une ambiance festive. Un salon professionnel à ciel ouvert permettra également de découvrir les dernières innovations du secteur du transport.

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 1 41 22 20 10

