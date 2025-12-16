ULTIMATE CUP SERIES Technopole Magny-Cours

ULTIMATE CUP SERIES

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31 23:30:00

2026-05-30 2026-05-31

L’Ultimate Cup Series rassemble l’élite du sport automobile de la GT à la monoplace en passant par le sport proto, pour garantir des plateaux d’exception en sprint et en endurance.

La série réunie chevronnés, jeunes espoirs et gentlemen drivers, autour d’une même passion le sport automobile. Chaque saison, plus de 20 nations se retrouvent pour faire rouler jusqu’à 150 voitures par meeting.

L’Ultimate Cup Series est issue d’un beau mélange entre une ambiance conviviale, un esprit compétiteur avec un rapport qualité prix plaisir exceptionnel. L’objectif du championnat est d’offrir à ses concurrents l’opportunité de rouler sur les circuits aux standards les plus élevés, afin de préparer nos pilotes à intégrer de grandes compétitions mondiales.

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 73 20 20 20 contact.series@ultimatecup.eu

