Championnat de France Superbike Technopole Magny-Cours

Championnat de France Superbike

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27 23:30:00

2026-09-26 2026-09-27

Championnat de référence, le FSBK regroupe les meilleurs tricolores de la vitesse en France.

Regroupant 6 catégories (Superbike, Supersport600, Supersport300, Pré Moto3, European Bike et Side-cars), les jeunes espoirs de la discipline, en passant par les pilotes les plus expérimentés, se retrouvent lors des 7 étapes qui composent le Championnat.

Autre élément incontournable, la catégorie Side-car offre un spectacle hors norme avec des dépassements toujours aussi surprenant.

Plus de 200 pilotes présents et 14 départs tout au long du Week-end vous garantiront un spectacle fabuleux. Les bagarres y sont toujours intenses et révèlent ou confirment chaque année de nouveaux talents.

